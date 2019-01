Cum a ratat FCSB un transfer de 5 milioane de euro! Becali nu a vrut sa asculte: "Ce sa mai zica acum? Aoleu!" Jucatorul face senzatie in Liga 1

Gigi Becali nu a ascultat sfaturile unui dinamovist si acum regreta.

Ioan Andone recunoaste ca a discutat intens cu Gigi Becali in ultima perioada. Subiectul principal a fost o eventuala venire a lui Daniel Benzar la FC Voluntari.

Printre altele, Ioan Andone recunoaste ca l-a sfatuit pe finantatorul FCSB sa-l transfere pe Mitrita de la Craiova, insa Gigi Becali nu l-a ascultat.

"Nu consilier, Doamne, fereste! Eu il voiam pe Daniel Benzar imprumut. Si am vorbit de vreo doua ori cu Dica, el mi-a zis 'Ando, stii ca nu iau eu deciziile!'. Asa ca am ajuns sa ma vad saptamanal cu Gigi. Si m-a mai intrebat de cate un jucator, stand la masa asa. Imi cere o opinie, atat. I-am spus: 'Nu-l lua pe Baluta cu 3 milioane, ia-l pe Mitrita cu 700.000!'. Acum e oferta de 5 milioane pe Mitrita si Rotaru nu-l vinde! Ce sa zica? 'Aoleu!'. 'Pai, m-ai intrebat! Ti-am si spus sa-l cumperi pe Mitrita!'. Vorbeam la telefon cu Gigi, mai treceam si pe la el pe acasa. Intotdeauna i-am zis ca e doar parerea mea, el trebuie sa decida in functie de ce spun MM si antrenorul, ca d-aia ii are acolo", a declarat Ioan Andone pentru gsp.ro.

Mitrita este acum golgheterul Ligii 1, cu 13 reusite. Imparte prima pozitie in clasamentul celor mai buni marcatori alaturi de Tucudean.