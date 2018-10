EXCLUSIV | Dezvaluiri din vestiarul FCSB! Cum primesc jucatorii criticile lui Gigi Becali: "Radeam cu totii, faceam glume despre ce spunea!"

Fostul jucator de la FCSB joaca acum in Serbia.

Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Gabi Enache, fost campion cu Astra si jucator la FCSB, joaca in Serbia in acest moment la Partizan Belgrad. El a vorbit inainte de partida din UEFA Nations League, dar si despre situatia de la club unde n-a jucat in ultimele meciuri si a dezvaluit cum erau primite in vestiarul FCSB-ului criticile publice ale lui Gigi Becali.

"Este o mica diferenta intre mentalitatea romaneasca si cea sarbeasca. Eu sper sa facem un joc bun, imi doresc ca echipa nationala a Romaniei sa nu mai aiba probleme la calificare, sa nu mai apara tot felul de comentarii. Dar trebuie sa avem foarte mare grija, Serbia are o echipa foarte puternica, cu jucatori de foarte mare calitate. Din ce am inteles de la portarul nostru de la Partizan, Matic si Kolarov am inteles ca sunt accidentati. Iar acesta este un avantaj pentru Romania.



A fost o performanta foarte mare a nationalei de tineret, s-a pus pe picioare si nationala mare a Romaniei in ultimul an, joaca un fotbal un fotbal mult mai bun. La tineret sunt jucatori de perspectiva, cu multa calitate, eu cred ca vor avea un viitor foarte reusit.



Eu sunt foarte bine, m-am acomodat foarte ok, echipa e foarte puternica. Sunt mici probleme cu stranierii, am vorbit si cu antrenorul, de 2-3 meciuri n-am jucat. Ei au doar 4 stranieri in tot lotul, antrenorul nou a venit cu 2 stranieri noi, unul trebuie sa isi ia pasaport sarbesc si nu o sa mai fie probleme.



Imi doresc foarte mult sa ajung la nationala, eu trebuie sa imi fac treaba la echipa mea de club, sa joc meci de meci. Peste tot unde am fost am jucat meci de meci, dar mai mult nu pot face decat sa am performanta cu echipa de club in Europa League, in Champions League si sa castig campionatul. Mai departe de atat nu depinde de mine.



Nu imi doresc sa revin in Romania, nu mi-am mai vazut locul in Romania. Ma simt mai apreciat in strainatate, stiti cum este si mentalitatea in Romania. Conteaza mai mult ce faci extra sau daca joci astazi bine iar saptamana viitoare ai o zi mai slab, te da afara. La inceput m-au afectat foarte tare criticile, dar am ajuns la un moment dat in care nu ma mai uitam la TV, nu mai citeam nicio stire si nu ma mai afecta nimic. Imi vedeam doar de jocul meu, de familia mea, am mers mai departe. Nu ne-am mai inteles, ne-am strans mana si am plecat.



Majoritatea jucatorilor radeau si asa cam trebuia in vestiar, faceam glume pe seama la ce zicea de jucatori. Dar si Dica, si MM, ne spuneau sa avem mentalitate puternica, sa trecem peste, sa lasam patronul sa spuna ce vrea, sa jucam bine si sa-i dam peste nas si nu o sa mai aiba ce sa zica. Doar noi puteam sa domenstram contrariul" a spus Gabriel Enache la Pro X.