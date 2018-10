Rednic lucreaza pentru FCSB :) Doua transferuri visate de Becali primesc unda verde o data cu venirea noului antrenor

Dinamo a adoptat modelul de la CFR Cluj: si-a demis noul antrenor dupa doar cateva meciuri.



Claudiu Niculescu a plecat din "Stefan cel Mare" dupa trei meciuri, iar locul sau va fi luat de Mircea Rednic. Antrenorul in varsta de 56 de ani va reforma lotul in perioada din iarna cand mai multe nume importante pot pleca de la Dinamo.

Printre cei vizati se numara Dan Nistor si Diogo Salomao, noteaza GazetaSporturilor. Rednic a primit mana libera din partea conducerii sa faca schimbari atat timp cat se incadreaza in bugetul clubului, iar cei doi nu sunt considerati fotbalisti indispensabili in opinia noului antrenor.

Salomao si Nistor ar putea ajunge la FCSB. Gigi Becali si-a manifestat interesul pentru cei doi, insa s-a lovit de refuzul conducerii din "Stefan cel Mare" pana acum. Daca in cazul lui Salamao, "unul dintre cei mai buni mijlocasi din Romania" asa cum il caracteriza patronul FCSB, o mutare in curtea rivalilor nu ar parea imposibila, in cazul lui Nistor situatia este mai complicata.

Nistor tocmai ce si-a prelungit contractul cu Dinamo si a fost preferat de club in locul fostului antrenor Florin Bratu. Dupa acest episod si Gigi Becali a facut un pas in spate si a declarat ca nu mai este foarte interesat de mijlocasul in varsta de 30 de ani.