Tottenham Hotspur a anunțat sancțiuni pe viață pentru trei suporteri care au făcut saluturi naziste către fanii lui Eintracht Frankfurt, la meciul din grupa unică a UEFA Champions League.

Interzis pe viață la Tottenham

În urma anchetei, UEFA a amendat clubul englez cu 30.000 de euro pentru comportament rasist al suporterilor și cu încă 2.250 de euro pentru obiecte aruncate în teren.

Conducerea lui Tottenham a reacționat ferm și a anunțat că cei trei suporteri au fost identificați și excluși pe viață.

„Putem confirma că toate cele trei persoane care au făcut saluturi naziste au fost identificate și au primit interdicții pe termen nelimitat. Clubul se opune ferm oricărei forme de discriminare și a luat cele mai severe măsuri”, se arată în comunicatul oficial.

Tottenham revine pe teren joi, 5 martie, de la ora 22:00, pentru duelul cu Crystal Palace din Premier League. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.