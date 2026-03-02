Alibec a evoluat în prima parte a sezonului la FCSB, însă randamentul modest - niciun gol în Superliga - l-a determinat pe Gigi Becali să renunțe rapid la serviciile atacantului aflat la a doua perioadă în roșu și albastru.

Denis Alibec, adversarul lui FCSB în play-out

Triplul campion al României a ales să revină la Farul Constanța, iar randamentul său este mult mai bun decât cel de la FCSB: 3 goluri în 6 partide din Superliga sub comanda lui Ianis Zicu.

FCSB și Farul vor fi adversare în play-out și va exista un duel direct între cele două, ambele având drept țintă ocuparea locului 7-8 care duce la barajul de Conference League. Convins că va intra în play-off, Gigi Becali a refuzat să impună o clauză prin care să oblige Farul la plata unei anumite sume de bani dacă îl utilizează pe Denis Alibec în meciul direct, astfel că atacantul își va putea înfrunta fosta echipă.

"Zoli Iașko (n.r - directorul sportiv de la Farul) a făcut o glumă. A zis: 'Vrei să punem clauză? Poate ne întâlnim în play-out!'. I-am zis: 'Bă, dacă ne întâlnim în play-out, apoi lasă-l să joace și terminăm pe locul 12", spunea Gigi Becali, la Prima Sport, la finalul lunii ianuarie, convins că un nou duel cu Farul în acest sezon nu va fi posibil.

10 goluri a marcat Alibec de-a lungul carierei contra lui FCSB, una dintre victimele sale preferate.

Becali și Alibec, duelul declarațiilor în ultimele zile

Astfel, Denis Alibec ar putea avea ocazia de a-i da pe teren o replică lui Gigi Becali, care l-a criticat constant inclusiv după plecarea de la FCSB.

"De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?

A greșit și Zicu. Cel mai bun jucător e armeanul ăla, Grigoryan. Și l-a scos pe Vînă. Păi în ăla mai aveam o speranță. A scos cei mai buni jucători, Vînă și Grigoryan. Eu aveam mare bază. Și-a revenit Farul, îi spulberă pe toți!

(n.r. – Alibec cum vi s-a părut?) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo", a spus recent Gigi Becali, la Fanatik.

Alibec nu a rămas dator și a dat o replică după declarațiile lui Becali: "Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el... eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!".