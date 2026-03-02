Probleme pentru mai mulți tenismeni la Dubai

„Sănătatea, siguranţa şi bunăstarea jucătorilor noştri, a echipei lor şi a personalului turneului” ATP 500 din Dubai, care s-a încheiat sâmbătă, „este prioritatea noastră”, asigură ATP într-un comunicat publicat luni pe reţeaua socială X (fostul Twitter). „Putem confirma că un număr mic de jucători şi membri ai echipelor lor se află încă în Dubai. Aceştia sunt cazaţi în hotelurile oficiale ale turneului (...) şi suntem în contact direct cu persoanele în cauză”, precizează principalul circuit masculin de tenis profesionist.

Zborurile vor fi reluate în mod „limitat” luni seara de pe aeroporturile din Dubai, a anunţat luni operatorul acestora într-un comunicat.

Câştigător al probei de dublu alături de britanicul Henry Patten şi blocat în Dubai, finlandezul Harri Heliövaara a reamintit duminică pe blogul său că „spaţiul aerian al majorităţii regiunii (Golfului - n.r) a fost închis” ca reacţie la represaliile iraniene.

De sâmbătă dimineaţă, „niciun zbor nu a putut decola de pe aeroportul din Dubai şi, prin urmare, finaliştii turneului de simplu şi câţiva alţi jucători de simplu sunt blocaţi în Dubai. Acesta este şi cazul personalului ATP: arbitri, fizioterapeuţi... La care se adaugă antrenorii, ceilalţi membri ai echipei sau ai familiei” jucătorilor, „adică aproximativ treizeci de persoane în total”, potrivit lui Harri Heliövaara.

Ţinta atacurilor americane şi israeliene de sâmbătă, Iranul a ripostat trimiţând drone şi rachete către mai multe ţări din regiune, printre care Emiratele Arabe Unite.

În ciuda numeroaselor explozii auzite în Dubai de la începutul războiului, finala turneului de dublu s-a disputat sâmbătă, iar ceremonia de înmânare a trofeelor a fost menţinută pentru turneul de simplu, câştigat fără a juca de Daniil Medvedev după abandonul lui Tallon Griekspoor. ATP 500 de la Dubai a fost ultimul dintr-o serie de turnee ATP şi WTA (circuitul feminin) din Orientul Mijlociu, înainte de începerea miercuri a Masters şi WTA 1000 de la Indian Wells.

Turneele Challenger şi ITF, de pe al doilea şi al treilea nivel al circuitului profesionist, rămân însă programate la Fujairah (nord-estul Emiratelor) în zilele următoare.

Solicitate luni de AFP pentru a afla dacă aceste turnee vor fi menţinute, nici ATP, nici ITF nu au reacţionat imediat, news.ro.