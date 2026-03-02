Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul Constanța, a reacționat dur după analiza făcută de Kyros Vassaras, președintele CCA.

Oficialul grec a transmis că formația constănțeană nu ar fi trebuit să primească niciun penalty în disputa cu CFR Cluj.

Ciprian Marica a pus tunurile pe CCA: „O rușine! M-am săturat!”

„Analiza asta a CCA mi se pare pur și simplu nesimțire. M-am săturat să fim permanent amenințați și să ni se bage pumnul în gură. Nu ai voie să îi deranjezi cu nimic. Dacă ești singur, te mazilesc pentru că au pârghiile necesare. Fac apel la toate cluburile să ia atitudine. Împreună poate putem schimba lucrurile”, a declarat, pe scurt, Ciprian Marica pentru Fanatik.

Ce s-a întâmplat mai exact? Pe scurt, două faze au inflamat spiritele. În minutul 69, la un duel aerian, Matei Ilie l-a lovit pe Gustavo Marins, iar arbitrul a lăsat jocul să continue. În prelungiri, Doicaru a fost tras de tricou înainte de a relua cu capul, însă nu s-a acordat lovitură de la 11 metri.