FC Argeș a bătut-o pe Dinamo cu 1-0 și a obținut ultimul bilet pentru play-off, lăsând FCSB în afara primelor șase locuri pentru prima oară în istoria noului format al Superligii, cu play-off și play-out.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut o ultimă intervenție în spațiul public după ratarea play-off-ului. Omul de afaceri nu va mai vorbi până când echipa sa nu va intra în Conference League, dar a anunțat măsuri radicale și schimbări la campioana României.

Printre acestea, Becali are de gând să înființeze și un departament de scouting pe care îl va conduce chiar el și a subliniat importanța lui Mihai Stoica în club, chiar dacă spune că Ofri Arad, mijlocașul adus de managerul general, nu l-a impresionat.

Gigi Becali: ”Eu trebuie să rezolv problema asta”

„Meme l-a văzut pe Ofri Arad, dar nu genul ăsta de mijlocaș vreau. Aduc scouter că până acum n-am avut. Un serviciu de doi tineri, băieți deștepți care cunosc limbi străine și puțin fotbal și să ia legătura cu toți scouterii din toată Europa.

Nu, o să fie condus de mine. Dacă la Meme n-a ținut, l-am lăsat pe el și n-a funcționat... eu trebuie să rezolv problema asta. Meme, dacă nu s-a descurcat, o să mă descurc eu. O să fac un serviciu de scouteri, un birou care se ocupă de vizionat jucători și care ia legătura cu toți scouterii din Europa asta.

Nu el conduce, dar o să mă consult și cu Meme în privința asta, deci nu o să fac singur. Va fi un birou de căutare a jucătorilor. Va fi un birou de scouteri de jucători, o să mă consult și cu Meme, dar nu comandă el. Dacă o să comande el, nu mai aducem”, a spus Becali, la Prima Sport.

După eliminarea din Cupa României încă din faza grupelor și ratarea play-off-ului, obiectivul principal al celor de la FCSB este clasarea pe locul 7, ceea ce ar asigura două meciuri de baraj pentru Conference League: mai întâi unul cu locul 8, iar ulterior unul cu locul 3 sau 4 din play-off.

Cum ar putea arăta un traseu "horror" pentru FCSB în preliminariile Conference League:

Turul 2 preliminar: Hammarby (Suedia) / Hapoel Tel Aviv (Israel)

Turul 3 preliminar: Hajduk Split (Croația) / NK Maribor (Slovenia) / Spartak Trnava (Slovacia)

Play-off: Espanyol (Spania) / Dinamo Kiev (Ucraina) / Strasbourg (Franța) / Beșiktaș (Turcia) / Twente (Olanda)

Cum ar putea arăta un traseu accesibil pentru FCSB în preliminariile Conference League:

Turul 2 preliminar: Coleraine (Irlanda de Nord) / Shelbourne (Irlanda) / FK Auda (Letonia)

Turul 3 preliminar: Milsami Orhei (Republica Moldova) / Levadia Tallinn (Estonia) / HB Torshavn (Insulele Feroe)

Play-off: RFS Riga (Letonia) / Zalgiris Vilnius (Lituania) / FC Noah (Armenia) / Lincoln Red Imps (Gibraltar)