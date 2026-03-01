Piteștenii au ajuns la 49 de puncte, în timp ce roș-albaștrii au 43, cu un meci în minus.

Chiar și în scenariul unor victorii consecutive pentru FCSB, clasamentul la egalitate ar fi favorizat FC Argeș, care a câștigat ambele confruntări directe.

FCSB pierde astfel accesul direct în Champions League și Europa League și rămâne doar cu șansa unui baraj pentru Conference League, prin câștigarea play-out-ului.

Primele două clasate din play-out se vor întâlni pentru a juca cu una dintre echipele de pe locurile 3 sau 4 din play-off, iar câștigătoarea va reprezenta România în turul doi preliminar al Conference League.

Daună financiară pentru Gigi Becali după ce FCSB a ratat calificarea în play-off! Suma este uriașă

Pierderile financiare estimate sunt uriașe. Drepturile TV scad cu aproximativ un milioande euro, în timp ce biletele la meciurile de play-off aduceau sute de mii de euro per partidă.

Premiile din Conference League sunt mult mai mici decât cele din Champions sau Europa League, cu aproximativ trei milioane de euro în faza grupelor plus bonusuri de victorie sau egal, față de zeci de milioane în CL.

Play-off-ul sezonului 2026 va fi compus din Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș.