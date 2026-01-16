Yanis Pîrvu a fost cel care a marcat unicul gol al partidei și a adus trei puncte mari pentru echipa lui Bogdan Andone. De cealaltă parte, FCSB se poate distanța de zona play-off-ului dacă vecinele de clasament vor câștiga în această etapă.



Gigi Becali a fost dezamăgit după această partidă, mai ales că avea așteptări mari de la primul meci al anului. Chiar și așa, obiectivul fixat pentru echipa sa rămâne neschimbat: titlul și cupele euroepne.



Gigi Becali, la mâna rivalei: ”Sunt obligat să țin cu Dinamo și CFR”



„Planurile sunt campionatul și cupele europene. Să vedem acum, joi, dacă e bun planul. Nu mă interesează pe mine FC Argeș, oricum o s-o scoatem din play-off”, a spus Becali, la Prima Sport.



Acum, finanțatorul FCSB-ului ajunge la mâna rivalelor Dinamo și CFR Cluj pentru a mai spera la play-off. Cele două le vor întâlni pe Universitatea Cluj și Oțelul Galați, echipele cu care campioana se luptă pentru accederea în play-off.



„Sunt obligat să țin cu Dinamo. Trebuie să țin iar cu CFR, ca să rămânem la aceleași puncte distanță”, a mai spus omul cu banii de la FCSB.



FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, două sub ultima poziție de play-off, ocupată acum de Oțelul Galați, care are un meci în minus.



Programul lui FCSB în finalul sezonului regulat:

