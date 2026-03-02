FCSB va juca în play-out în acest sezon, după ce FC Argeș a reușit să se impună în duelul cu Dinamo.

Roș-albaștrii s-au impus în etapa 29 de la Arad, 4-2 cu UTA, dar nu a fost de ajuns pentru a menține suspansul luptei pentru un loc în play-off până în ultima rundă din Superliga.

Raul Rusescu ar face revoluție la FCSB: „Să vină 5 jucători, incontestabil titulari!”

Fostul fotbalist de la FCSB, care are două titluri de campion al României cu formația bucureșteană, a vorbit despre situația complicată din acest sezon.

Raul Rusescu e de părere că Gigi Becali ar trebui să investească serios în vară pentru a putea remedia problemele apărute în această stagiune.

„Echipa nu s-a întărit în iarnă, deși transferurile din vară nu au funcționat. Anumiți jucători erau în regres. Atunci era nevoie de o intervenție. La un club de talia campioanei en-titre trebuiau să existe niște mișcări de trupe destul de importante în iarnă.

Nu mă refer doar pentru a gestiona această jumătate de sezon, ci pe termen lung. Tu joci cu Florin Tănase mijlocaș central când stoperii tăi nu pot câștiga niciun duel… asta e sinucidere curată!

N-ar fi corect să spun cine ar trebui să plece, dar pot să spun cine trebuie să vină: cinci jucători, incontestabil titulari! Mă refer la toată linia defensivă și la un mijlocaș central. Să fie fotbaliști de primul «11». Am mai zis, din Liga 1, o soluție de mijlocaș e Ovidiu Bic. În apărare, repede, dacă mă întrebi, ți-aș zice de Coubiș de la U Cluj!”, a spus Raul Rusescu, conform GSP.ro.

FCSB se află pe locul șapte în clasamentul Superligii cu 46 de puncte și va începe play-out-ul de pe prima poziție.