Unirea Slobozia - Rapid, ora 19:30, LIVE TEXT

Giuleștenii au 52 de puncte și vin cu un moral bun după victoria din ultima etapă, scor 2-1 cu rivala Dinamo. În cazul unui succes, Rapidul se poate apropia la patru puncte de liderul Universitatea Craiova, care va începe de pe prima poziție play-off-ul indiferent de rezultatul din ultima etapă.

Dacă nu va pierde la Slobozia, Rapid va rămâne pe locul doi la finele acestei etape, deoarece Dinamo a fost învinsă de FC Argeș și a coborât pe ultima treaptă a podiumului.

De partea cealaltă, gruparea ialomițeană, recent preluată de Claudiu Niculescu, are 24 de puncte și luptă pentru salvarea de la retrogradare. Este pe locul 14, iar un succes i-ar da un moral bun înainte de bătălia din play-out.

Alexandru Dobre este singurul fotbalist din cele două tabere care a evoluat în fiecare rundă (de 16 ori integralist). El este și jucătorul din lotul bucureștenilor cu cele mai multe contribuții ofensive - 15 (13 goluri, 2 pase decisive).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de trei ori și de fiecare dată s-au impus giuleștenii.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 27 octombrie 2025, Rapid - Unirea Slobozia 4-1 (Claudiu Petrila, Rareș Pop, Cristian Manea, Alexandru Dobre / Renato Espinosa).