Au rămas mască după anunțul lui Becali: "Pleacă de la FCSB după doar 75 de minute?"

Au rămas mască după anunțul lui Becali: "Pleacă de la FCSB după doar 75 de minute?" Superliga
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a anunțat măsuri drastice din sezonul viitor la FCSB, după ce echipa sa a ratat în premieră accederea în play-off-ul Superligii.

FCSB Gigi Becali ofri arad
Printre măsurile anunțate de Gigi Becali s-au numărat despărțirea de câțiva jucători care nu au confirmat la FCSB, înființarea unui departament de scouting care să urmărească și să propună fotbaliști din străinătate, dar și achiziționarea mai multor jucători de calitate, în special la mijlocul terenului.

Presa din Israel, după anunțul lui Gigi Becali: "Va pleca Ofri Arad după doar 75 de minute?"

În această iarnă, FCSB l-a transferat pe Ofri Arad. Israelianul, care a jucat 75 de minute pe parcursul ultimelor două etape, nu s-a aflat în cea mai bună formă fizică și a avut nevoie de aproximativ o lună pentru a se pune la punct. 

"Meme l-a văzut pe Ofri Arad, dar nu genul ăsta de mijlocaș pe care îl vreau eu", a spus Gigi Becali, la Prima Sport, după victoria lui FCSB contra celor de la UTA, scor 4-2. Omul de afaceri a transmis că în vară va forța achiziționarea a măcar unui mijlocaș central de tipul lui Alexandru Bourceanu.

Anunțul făcut de Gigi Becali a apărut și în presa israeliană, care s-a arătat îngrijorată de situația lui Ofri Arad. "Va pleca după doar 75 de minute pe teren?", a titrat Sport5.

"FCSB are unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani și nu va juca în play-off. După meciul cu UTA, declarațiile lui Gigi Becali nu au trecut neobservate, patronul anunțând că Ofri Arad nu este genul de jucător pe care și-l dorește.

Acest anunț vine după doar 75 de minute în care israelianul a fost pe teren. A fost titular cu Metaloglobus și a fost înlocuit la pauză, iar la meciul cu UTA a fost introdus în repriza secundă. În ambele ocazii nu a jucat rău deloc", a mai scris Sport5.

Ofri Arad a semnat pe două sezoane și jumătate cu FCSB

Ofri Arad a fost campion în ultimii cinci ani, de trei ori în Israel cu Maccabi Haifa și de două ori în Kazahstan cu Kairat Almaty. În această primăvară, mijlocașul poate lupta cu FCSB doar pentru obținerea locului 7, care va duce la barajul de Conference League.

Arad, care a jucat alături de Kairat Almaty în acest sezon de Champions League, are contract cu FCSB până în iunie 2028.

