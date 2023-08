Șapte ani de la ”Doar Dinamo București”, farsa legendară care a făcut înconjurul lumii: ”O umilință pentru fanii FCSB”

Peste 45.000 de fani au venit să vadă ”pe viu” duelul de gală al FCSB-ului cu Manchester City, dar au fost martori uneia dintre cele mai mari farse din istoria fotbalului. Așa au titrat, atunci, marile publicații din străinătate.

”Vă rugăm ca toată lumea să îmbrace vestele pregătite pentru coregrafie. Nu dezbrăcați vestele indiferent de intemperii, băieții trebuie încurajați tot timpul. Nu schimbați locuirile alese inițial. În această seară Bucureștiul, România, Europa sunt roș-albastre!”, a anunțat crainicul stadionului, cu câteva minute înainte de startul meciului FCSB - Manchester City. A fost și momentul în care fanii din sectoarele opuse tribunei a doua au avut parte de un adevărat șoc.

Șapte ani de la ”Doar Dinamo București”, farsa care a făcut înconjurul lumii

Pe un fundal alb-roșu a apărut mesajul ”Doar Dinamo București”, rămas afișat preț de câteva minute bune și după fluierul de start al partidei.

Opera a fost a fanilor dinamoviști, care au pretins că sunt specialiști germani în confecționarea recuzitei poentru galerii. Aceștia i-au propus atunci conducerii FCSB-ului o coregrafie în cinstea celor 30 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua.

”Eu am zis că nu dau niciuin ban. Nu, că fac ei pe gratis. Bine, mă, faceți pe gratis”, a susținut atunci Gigi Becali, imediat după meciul pe care FCSB l-a pierdut la scor, 0-5.

VIDEO - Totul despre farsa ”Doar Dinamo București”

”Doar Dinamo București”. Ce a scris atunci presa internațională

”Fanii Stelei (n.r. - FCSB) au fost victimele uneia dintre cele mai mari farse din istorie”, au scris jurnaliștii britanici de la joe.co.uk.

“Fanii Stelei au fost ‘trolaţi’ perfect de rivalii de la Dinamo…. ei s-au asigurat că umilinţa începe dinaintea fluierului de start al meciului“, a scris Fox Sports.

”A fost o seară de răsunet pe Arena Națională, însă nu ne referim la scor, ci la ce s-a întâmplat in tribune. Fanii rivalei Dinamo s-au infiltrat pe stadion și au modificat coregrafia. Iar acesta a fost rezultatul.

Când o parte din public a dezvăluit coregrafia, a fost rumoare pe stadion. Nu avea nicio legătură cu sărbătorirea performanței din 1986, ci a fost o umilință pentru fanii Stelei, într-o seară încheiată și mai trist pentru ei”, a notat Gazzetta dello Sport.

Ovidiu Burcă a fost în tribună: ”Eram incognito, cu o șapcă în cap”

Recent, într-un amplu interviu acordat pentru Superliga Show, actualul antrenor al lui Dinamo, Ovidiu Burcă, a dezvăluit că a fost în tribune la acel meci. A vrut s-o vadă ”pe viu” pe Manchester City și a ales să stea în zona tribunei a doua, exact unde a fost amplasată coregrafia.

„N-aș vrea să fiu răutăcios. Eram acolo incognito, venisem s-o văd pe Manchester City, probabil că știți despre ce e vorba. Am zis să nu merg la tribuna oficială, eram cu o șapcă în cap. Găsisem acele cartonașe care erau puse pe scaun. Nu știam despre ce e vorba, ne uitam unii la alții și am zis 'Acum n-om ridica și coregrafia rivalilor noștri, hai să ne vedem de treabă!'.

Apoi când am ajuns acasă și am văzut minunăția aia de coregrafie... am zis 'Da, bine, ai fost și aici, e bine!'. Nu știu dacă să spun din fericire sau din păcate, am fost acolo într-un moment istoric al clubului. Așa a fost să fie”, a spus Burcă, antrenorul lui Dinamo.

FCSB - Manchester City 0-5 (K. Aguero 41, 78, 89, David Silva 13, Nolito 49)

Echipele de start:

FCSB: Niță - Enache, Tamaș, Toșca, Momcilovic - Achim, Muniru - Ad. Popa, N. Stanciu, Hamroun, Golubovic

Manchester City: Caballero - Zabaleta, Otamendi, Stones, Kolarov - Fernandinho, D. Silva - Sterling, De Bruyne, Nolito - Aguero