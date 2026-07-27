Luca Stancu a spus cu cine ține după ce a debutat la FCSB: „Cu toții, toată familia”

Adus gratis în vară de la Hermannstadt, Stancu nu și-a putut ascunde emoțiile după debutul la noua sa echipă. A dezvăluit că vine dintr-o familie care ține cu FCSB.

Fundașul dreapta Luca Stancu (21 de ani) a debutat aseară la FCSB, în succesul din deplasare cu Csikszereda (2-0). El a intrat, în minutul 76, în locul lui David Popa.

„Mă bucur că am debutat, că mi-am îndeplinit un vis. Întotdeauna am visat să joc la echipa asta. Țin minte că veneam cu familia la meciuri... Dar nu mă gândeam niciodată că voi ajunge aici. Suntem fani Steaua, cu toții. FCSB, da. Toată familia.

Am avut emoții când am debutat în Liga 1, dar astăzi am fost puțin mai retras. Am așteptat să debutez, nu am venit de foarte mult timp. Mă bucur că băieții și Mister mi-au acordat încredere și că am debutat astăzi.

Stancu: „Mă bucur că am venit aici”

Am găsit aici un grup frumos, unit, mult mai puternic decât anul trecut, înfometat de trofee. Mister mi-a acordat încredere, mi-a spus să am încredere în mine, să joc cum știu eu, cum am făcut-o și la Sibiu, și că va fi totul bine.

S-a vorbit încă de la finalul barajului despre transfer, dar acum, în luna iulie, s-au concretizat discuțiile. Mă bucur că am venit aici. Un vis, nu aveam cum să refuz”, a declarat Luca Stancu, la flash-interviu.

El a recunoscut că a avut un acord cu FC Argeș, la care a renunțat pentru a veni la FCSB: „Da, au fost, într-adevăr, niște discuții cu cei de la FC Argeș înainte să aflu că mă vrea FCSB. Ne înțeleseserăm oarecum, apoi am aflat despre FCSB și am ales să vin aici. Nu aveam cum să refuz”.

FCSB a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-0, de Csikszereda, în a doua etapă din Superligă. Echipa antrenată de Marius Baciu este lider cu şase puncte.

Caseta meciului