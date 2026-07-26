Meciul decisiv FK Auda - FCSB din turul 2 al Conference League va avea loc joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. În manșa tur, letonii s-au impus dramatic în Ghencea, scor 3-2.

Ce a spus Risto Radunovic după Csikszereda - FCSB 0-2

Fundașul stânga Risto Radunovic (34 de ani) a fost folosit la mijlocul terenului în duelul cu FK Csikszereda. Veteranul de la FCSB se bucură că și-a putut ajuta colegii și din această poziție:

"Eu sunt fundaș stânga, dar mă bucur că pot ajuta echipa și din altă poziție, mijlocaș. Nu am mai jucat niciodată mijlocaș, dar îmi place mereu să am mingea în posesie și mă bucur că pot ajuta echipa și așa.

Este diferit, ai mai mult mingea în posesie, trebuie să gândești. Mă bucur că am jucat câteva meciuri și am făcut-o bine.

Fiecare victorie e importantă, victoriile aduc victorii, trebuie să construim pe meciul ăsta. Ne așteaptă un meci extrem de important joi și vrem să ne calificăm", a declarat Radunovic, după meciul Csikszereda - FCSB 0-2.

6 puncte pentru FCSB

Deși în cupele europene a debutat cu stângul, FCSB are un start foarte bun în Liga 1. Elevii lui Marius Baciu au câștigat în prima rundă contra celor de la FC Argeș, scor 2-0, iar acum au repetat acest scor și la Miercurea Ciuc.

Duelul cu FK Csikszereda a fost decis în primul sfert de oră. Risto Radunovic a deschis scorul în minutul 3 cu o execuție superbă, iar Dennis Politic a majorat diferența cu un șut violent de la marginea careului.

După returul cu FK Auda, FCSB va primi vizita celor de la Farul Constanța.