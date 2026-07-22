FCSB l-a prezentat oficial în cursul zilei de miercuri pe Luca Stancu, fundașul lateral de la Hermannstadt,

Mihai Stoica: ”Stancu și Batubinsika au fost adăugați pe lista UEFA!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat miercuri seară, în aceeași seară în care și Lucas Stancu a fost prezentat oficial la fosta campioană a României, că Dylan Batubinsika a semnat cu gruparea roș-albastră.

Oficialul roș-albaștrilor a anunțat că cei doi fotbaliști au fost trecuți pe lista UEFA și au drept de joc pentru partida cu FK Auda, care va fi transmisă joi, de la 20:45, LIVE pe PRO TV și VOYO.

”Probleme cu Luca Stancu? Am citit și eu despre ele, dar nu le-am văzut. Luca Stancu și Dylan Batubinsika sunt jucătorii FCSB-ului. Au fost adăugați pe lista UEFA pentru meciul cu Auda.

Chiar crezi că Dani Coman, unul dintre cei mai buni conducători, ar putea încălca atât de flagrant regulamentele? Să semneze cu jucătorul altui club? Luca Stancu și Dylan Batubinsika sunt jucătorii noștri”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.