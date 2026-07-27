Mijlocaşul spaniol Dani Olmo a declarat că nu acceptă scuzele antrenorului secund al Argentinei, Roberto Ayala, după confruntarea lor fizică de la finalul finalei Cupei Mondiale de săptămâna trecută, conform Field Level Media.

Ayala a fost surprins apucându-l de gât şi împingându-l pe Olmo în urma victoriei Spaniei contra Argentinei (1-0) din finala Cupei Mondiale, în timpul altercaţiei care a urmat după încheierea meciului.

Dani Olmo șterge pe jos cu argentinianul Ayala! "Dacă-l văd..." / "Nu-i pare rău pentru că minte!"

Ayala a declarat miercuri pentru Valencia Capital Radio că îi pare rău de incidentul, dar şi-a justificat ieşirea nervoasă: ''A fost mai mult o împingere decât orice altceva, nu a fost un pumn aşa cum se pretinde. A fost o reacţie la ceva ce a spus, dar asta e tot. Dacă îl văd, evident că îi voi cere scuze personal''.

Olmo a declarat pentru ziarul catalan Diari de Terrassa în acest weekend că scuzele lui Ayala nu sunt acceptate, deoarece contestă versiunea lui Ayala asupra evenimentelor.

''Cineva care spune că îi pare rău, dar justifică o lovitură de pumn spunând că a fost un răspuns la un comentariu, cu siguranţă nu-i pare rău pentru că minte", a spus Olmo. "Nu i-am spus nimic, aşa că nu trebuie să-şi ceară scuze. Ceea ce ne defineşte cu adevărat nu este greşeala, ci curajul de a o recunoaşte cu umilinţă, onestitate şi demnitate''.

FIFA a numit un procuror disciplinar şi de etică pentru a investiga încăierarea de după meci în care au fost implicaţi jucători şi personalul tehnic, cei implicaţi putând fi suspendaţi, în timp ce Federaţia Argentiniană de Fotbal ar putea fi, de asemenea, amendată.

''Când copiii mei, familia mea şi toţi acei fani se uită la meci, a spus Olmo, vreau să fie mândri de cum am jucat, cum am câştigat şi, mai presus de toate, de comportamentul nostru, pentru că importanţa fotbalului înseamnă că noi, jucătorii, suntem un exemplu pentru copii şi noile generaţii, iar asta aduce cu sine o responsabilitate uriaşă''.

Agerpres