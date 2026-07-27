Corvinul Hunedoara s-a întors în forță pe prima scenă a fotbalului românesc! După promovarea din Liga 2, la primul joc în Superliga s-a impus la scor, 3-0, în fața echipei FK Csikszereda, însă a pierdut în runda secundă, în deplasare, 0-2 cu Farul Constanța, la Ovidiu.

Florin Maxim a încercat să îmbunătățească lotul de jucători cât a putut în această vară, iar startul în sezonul 2026-2027 este foarte promițător. Însă, nu toate mutările pe care le-a dorit antrenorul au fost reușite, iar unul dintre cei la care s-a gândit să îi aducă este și atacantul Cristian Măgerușan.

Corvinul Hunedoara l-a vrut pe Cristian Măgerușan

Corvinul a forțat aducerea mai multor jucători, printre care și Cristian Măgerușan, legitimat până în această vară în Liga 2, la ASA Târgu Mureș, al cărui contract a expirat! El avea acord cu mureșenii până la finalul sezonului trecut, iar, din informațiile Sport.ro, atacantul Măgerușan se afla și printre numele care au fost în planurile de achiziții ale lui Florin Maxim.

Reamintind, vârful a avut parte de o stagiune incredibilă, cu 16 goluri în 22 de partide în Liga 2! Ar fi fost o achiziție excelentă, la prima vedere, pentru Corvinul, dar clubul nou-promovat în Superliga României nu s-a înțeles cu Măgerușan.

Atacantul Cristian Măgerușan a ajuns în Thailanda. Corvinul nu l-a putut aduce

Surse din cadrul clubului au transmis pentru Sport.ro că: ”nu puteam să suportăm pretențiile financiare ale lui Măgerușan, mai ales în contextul în care el a semnat acum prin Thailanda”, cu Rayong FC.

Cristian Măgerușan s-a transferat vara trecută la ASA Târgu Mureș. Atacantul de 26 de ani s-a integrat perfect în echipa mureșeană și a devenit principalul om de gol al formației.

În sezonul trecut, 2024-2025, la Steaua, Măgerușan marcase 10 goluri în 23 de partide. În stagiunea trecută a impresionat și mai mult la Târgu Mureș, iar din acest motiv a și intrat pe lista de achiziții a Corvinului Hunedoara pentru Superliga României.

Florin Maxim l-a avut în vederi pe Cristian Măgerușan

Florin Maxim și conducerea l-au luat în calcul pentru o mutare, pentru întărirea lotului în vederea abordării primei stagiuni de primă divizie, dar până la urmă nu au ajuns în punctul în care să îl semneze.