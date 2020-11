Lovitura pentru Becali! Reghecampf s-ar putea intoarce in Liga 1, dar NU la FCSB! La ce echipa e favorit sa ajunga 

Cristiano Bergodi a anuntat ca vrea sa isi dea demisia de la Craiova dupa a doua infrangere consecutiva de pe teren propriu.

Craiova a pierdut cu Chindia, iar Cristiano Bergodi a anuntat la finalul partidei ca intentioneaza sa isi dea demisia, motiv pentru care oficialii oltenilor ar fi inceput deja sa ii caute inlocuitor.

Prima varianta a lui Mihai Rotaru ar fi Laurentiu Reghecampf, anunta ProSport. Antrenorul roman s-a despartit recent de Al Wasl, insa ar avea si o propunere din partea lui Al Shabab, echipa la care s-a transferat Arlauskis.

In cazul in care Rotaru nu il convinge pe Reghecampf sa o preia pe Craiova, cea de-a doua optiune a oltenilor ar fi Eugen Neagoe, antrenor liber de contract, care si-a aratat atasamentul pentru clubul din Banie in repetate randuri.