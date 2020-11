Vestea pe care Becali nu voia sa o auda! Reghecampf s-a DECIS in legatura cu viitorul sau! Ce se intampla cu antrenorul roman dupa plecarea de la Al Wasl

Laurentiu Reghecampf si-a dat demisia de la Al Wasl in urma cu doua saptamani dupa infrangerea impotriva echipei antrenate de Danieil Isaila, Bani Yas.

De atunci s-a vorbit foarte mult de o posibila revenire a antrenorului de 45 de ani pe banca FCSB-ului. Aceste zvonuri au fost alimentate de faptul ca in acest moment echipa patronata de Gigi Becali este antrenata de fostul secund al lui Reghecampf, Toni Petrea si, de asemenea, preparatorul fizic al echipei este fostul colaborator al acestuia, Thomas Neubert.

Se pare insa ca in cele din urma revenirea lui Reghecampf la FCSB nu se va produce in perioada urmatoare. Sotia antrenorului, Anamaria Prodan, a declarat jurnalistilor de la Antena Sport ca este exclus ca Reghecampf sa se intoarca la FCSB, intrucat cei doi au de gand sa ramana la Dubai pana ce copiii lor vor termina scoala: "Nu, nu, nu discutam. Steaua are antrenor. Laur inca nu a revenit in tara. El sta cu copiii acolo pana termin eu ce am de facut pe aici. Noi o sa ramanem in Dubai pana termina copiii scoala, tot, tot".

Laurentiu Reghecampf a antrenat FCSB in doua randuri, mai intai intre 2012 si 2014, cand a reusit ca castige de doua ori titlul in Liga 1, si ulterior intre decembrie 2015 si mai 2017.

Reghecampf a mai antrenat in Bulgaria, pe Litex Lovech, dar si echipe importante din zona Golfului, cum ar fi Al- Hilal, Al-Wahda si Al-Wasl.