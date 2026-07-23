OFICIAL Clubul din Superligă a transferat internaționalul cu meciuri în Serie A

Clubul din Superligă a transferat internaționalul cu meciuri în Serie A Superliga
Alexandru Hațieganu
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O formație din Superliga României și-a asigurat serviciile unui fotbalist cu experiență internațională, trecut prin Serie A.

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Brian BayeyeFC BotosaniSuperligaSuperliga RomanieiSerie A
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Brian Bayeye la Torino

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Fundașul dreapta Brian Bayeye (26 de ani) a semnat cu FC Botoșani un contract valabil pentru următorii doi ani.  

Brian Bayeye, prezentat oficial la FC Botoșani

Bayeye are capacitatea să evolueze și pe postul de mijlocaș de bandă dreapta. El este evaluat pe site-ul Transfermarkt la 300.000 de euro. 

„FC Botoșani anunță transferul jucătorului francez, Bayeye Brian Jephte.

Născut pe 30.06.2000, la Pontault-Combault (Franța), Bayeye Brian Jephte (1.81 m), poate evolua atât ca fundaș de bandă dreapta, cât și ca mijlocaș de bandă dreapta și a semnat cu „roș-alb-albaștri” un contract pe o perioadă de doi ani.

Ultimul club pentru care Bayeye Brian Jephte a evoluat este FC Villefranche din Franța.

Anterior acestei aventuri, noul jucător al „roș-alb-albaștrilor” a mai jucat în Franța pentru ESTAC Troyes B și Troyes U19, în Serbia pentru Radnicki Nis, însă cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o în Italia unde a evoluat la Catanzaro, Carpi, Ascoli și Torino. Bun venit în familia FC Botoșani și mult succes, Bayeye Brian Jephte!”, a transmis FC Botoșani, pe site-ul oficial al clubului.

Bayeye a jucat în Serie A și Serie B  

În vârstă de 26 de ani, Brian Bayeye a adunat trei selecții pentru reprezentativa statului RD Congo. 

La nivel de club, Bayeye a strâns 19 meciuri în Serie B, toate la Ascoli, și două în Serie A, ambele la Torino. 

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