Yassine Zakir (foto, în duelul din play-out cu Bîrligea de la FCSB), golgheterul lui Metaloglobus în ultimul sezon din Superligă, a retrogradat cu echipa bucureșteană și acum a semnat în Arabia Saudită!
Yassine Zakir de la Metaloglobus a dat lovitura
Atacantul olandezo-marocan a fost prezentat oficial în urmă cu câteva ore de Al-Bukiryah din Saudi First Division League, al doilea eșalon fotbalistic saudit:
”Extrema olandeză Zakir a semnat cu echipa noastră.
Bine ai venit la Al-Bukiryah!”.
În ultimul sezon din Superligă, Zakir (29 de ani) a fost golgheterul codașei Metaloglobus, cu 8 goluri, la care a adăugat și 2 pase decisive, plus încă o reușită în Cupa României.
Metaloglobus nu se lasă după retrogradare! Trei transferuri tari pentru Ianis Zicu: un internațional spaniol, un fost dinamovist și un veteran din Superligă
Retrogradată în divizia secundă după un sezon în Superligă, Metaloglobus nu dezarmează: echipa din București l-a instalat antrenor pe Ianis Zicu, tehnicianul cu care reușea promovarea istorică, și ieri a perfectat trei transferuri importante.
Atacantul Jordan Gutierrez (28 de ani), fost internațional spaniol de tineret devenit internațional de seniori al Guineei Ecuatoriale, a fost adus de la Rudar Prijedor, club din prima ligă bosniacă.
Anterior, fotbalistul născut în Barcelona evoluase, printre altele, pentru Espanyol, Alcorcon, Leganes (toate din Spania), Atletic Club d'Escaldes (Andorra) și Septemvri Sofia (Bulgaria).
Au mai semnat cu Metaloglobus fundașii lateralii Laurențiu Corbu (32 de ani), cu sezoane bune la Dinamo (cu care a și câștigat ultimul trofeu al ”câinilor”, Cupa Ligii din 2017), trecut și pe la scoțienii de la St. Mirren, și Marius Martac (35 de ani), ultima dată la Chindia Târgoviște, fotbalist cu peste 100 de meciuri în Superligă.
Foto: Sport Pictures, Al-Bukiryah