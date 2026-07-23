Yassine Zakir (foto, în duelul din play-out cu Bîrligea de la FCSB), golgheterul lui Metaloglobus în ultimul sezon din Superligă, a retrogradat cu echipa bucureșteană și acum a semnat în Arabia Saudită!

Yassine Zakir de la Metaloglobus a dat lovitura

Atacantul olandezo-marocan a fost prezentat oficial în urmă cu câteva ore de Al-Bukiryah din Saudi First Division League, al doilea eșalon fotbalistic saudit:

”Extrema olandeză Zakir a semnat cu echipa noastră.

Bine ai venit la Al-Bukiryah!”.