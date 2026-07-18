Universitatea Craiova - UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:15: campioana debutează în nou sezon de Superliga

Universitatea Craiova - UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:15: campioana debutează în nou sezon de Superliga Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova - UTA este LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 21:15.

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Partida Universitatea Craiova - UTA, din prima rundă a Superligii, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:15 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.﻿

Universitatea Craiova - UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:15

Oltenii vin după victoria din returul cu ML Vitebsk, scor 1-0 și după ce au câștigat Supercupa României la lovituri de departajare (5-3) în fața lui ”U” Cluj. 

De cealaltă parte, UTA va disputa primul meci oficial al acestui sezon și vine după trei partide de pregătire în care nu a pierdut.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut, iar atunci arădenii s-au impus cu 2-1.

Transferul lui Ștefan Baiaram, în pericol

Se pare însă că acum mutarea este greu de realizat.

Chiar dacă Universitatea Craiova a primit deja o ofertă bună din partea celor de la Anderlecht, presa din Belgia notează o un transfer este greu de realizat, cel puțin în momentul de față.

Se pare că Mihai Rotaru nu ar fi dispus să renunțe deocamdată la transferul lui Ștefan Baiaram, cel puțin nu până când Universitatea Craiova nu va părăsi Champions League. 

Oltenii au trecut la pas de primul tur preliminar, după ce s-a impus în dublă manșă în fața lui ML Vitebsk (4-1 în tur, 1-0 în retur).

Cea mai mare preocupare rămâne însă pe benzi. După transferurile pe care s-au plătit mai multe milioane de euro ale lui Nathan De Cat, Keisuke Goto, Jan-Carlo Simic și Nilson Angulo, Anderlecht dispune de suficiente resurse financiare și așteaptă noi întăriri.

Directorul sportiv Antoine Sibierski a înaintat deja o ofertă pentru extrema din România Ștefan Baiaram, însă transferul va rămâne dificil atât timp cât Universitatea Craiova este încă angrenată în competițiile europene”, au notat belgienii de la Anderlecht Online.

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