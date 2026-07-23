Plecat de la FCSB după ce a ratat play-off-ul în sezonul trecut, Elias Charalambous a semnat cu Levadiakos, care a terminat pe locul 6 campionatul în Grecia.

După Alexandru Pantea de la FCSB, Elias Charalambous transferă încă un jucător din Superliga la Levadiakos!

Charalambous l-a luat cu el în Grecia pe Alexandru Pantea, al cărui transfer a fost lăudat de fostul internațional român cu evoluții consistente în campionatul elen, Costin Lazăr (VEZI AICI).

Se pare însă că Pantea, care a ajuns la Levadiakos sub formă de împrumut, nu este singurul pe care Elias Charalambous îl vrea din campionatul României.

La Levadiakos va juca și Jakub Hromada, scrie Digi Sport, slovacul evaluat la 500.000 de euro de Transfermarkt care a fost legitimat până acum în Superliga României la Rapid.

Anunțul plecării lui Hromada de la Rapid vine în aceeași zi în care a fost anunțată și plecarea lui Andrei Borza, fundașul lateral cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Levadiakos, locul 6 la finalul campionatului

Noua echipă a lui Elias Charalambous a realizat cel mai bun sezon din istoria clubului în prima ligă, în stagiunea recent încheiată. A încheiat pe locul 6, la egalitate de puncte cu Aris în lupta pentru Conference League și a fost semifinalistă în Cupa Greciei.

Echipa a încheiat sezonul regulat pe 5, cu 42 de puncte, și a obținut accederea în play-off-ul pentru un loc de Conference League. După înjumătățirea punctelor, Levadiakos a terminat grupa pe locul secund, la egalitate de puncte (31) cu Aris, dar cu un golaveraj mai slab.