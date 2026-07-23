Transferat de FCU Craiova în 2022 de la FK Csikszereda, pentru 150.000 de euro, Juan Bauza a fost trimis de două ori sub formă de împrumut în străinătate: în 2024/25 la FC Baniyas (Emiratele Arabe Unite), iar în 2025/26 la Atletico Nacional (Columbia).

Ce lovitură! Dorit în trecut de Gigi Becali la FCSB, Juan Bauza poate ajunge la un alt club din Superliga

După experiența din America de Sud, Juan Bauza și-ar fi denunțat unilateral contractul de la FCU Craiova la FIFA. În acest sens, Juan Bauza, dorit în repetate rânduri în trecut de Gigi Becali la FCSB, a intrat în vizorul lui Rapid, potrivit Fanatik.

Sursa menționată a explicat că negocierile dintre argentinian și Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al giuleștenilor, sunt avansate și că sunt șanse mari ca Juan Bauza să ajungă gratis la Rapid în această perioadă de mercato.

Adrian Mititelu insistă că Bauza are o clauză de 8 milioane de euro

În ciuda denunțului unilateral al contractului la FIFA, Juan Bauza ar fi în continuare jucătorul lui FCU Craiova, chiar dacă echipa nu a fost înregistrată oficial în nicio competiție după excluderea din partea Federației Române de Fotbal (FRF).

Adrian Mititelu mărturisește că Bauza i-a semnalat că vrea să plece liber de contract, dar insistă că fotbalistul argentinian are o clauză de reziliere în valoare de 8 milioane de euro și că înțelegerea contractuală spune că Bauza poate juca și la județeană.

”Este o încercare de rupere a contractului. Dorința lui de a fi liber. Eu am simțit de două-trei săptămâni că este ceva. Din punct de vedere juridic, nu are nicio șansă. Vara trecută, când eram în Liga 3, el a semnat un contract cu noi care este valabil pentru toate ligile, inclusiv pentru județeană.

Nu știu dacă știe ce face, dar el are o clauză de 8 milioane de euro. Vedem ce vor spune instanțele, dar eu nu cred că poate rupe un contract așa. Are un contract cu noi pentru orice ligă. Eu m-am gândit anul trecut că se poate ajunge aici. L-am luat din Liga 2 și l-am ajutat în carieră. L-am luat de la 3000 de euro pe lună și a câștigat peste un milion de euro de când este la noi, pun aici și împrumuturile.

Se poate urât față de mine. Negociam cu două echipe, dar a spus că refuză orice chestie, că vrea să plece liber. Am avut o relație numai lapte și miere cu el până la finalul lunii mai. Cineva din România a intervenit, eu așa cred. Să-l ia liber.

Eu cred că este vreun club din România care vrea să-l ia liber, eu așa cred. Dar eu cred că nu are nicio șansă. Are deja 20 de zile de când lipsește de la antrenamentele echipei. Eu am tot sperat că va veni. Eu spun că nu va fi liber, dar nu depinde de mine.

Să vedem ce se decide. Când i-am dat drumul în Columbia, a acceptat să prelungească angajamentul”, a explicat Mititelu, potrivit Digi Sport.