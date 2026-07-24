Diamantul lui Real Madrid, lângă Radu Drăgușin la Fiorentina?!

Despre interesul formației din Serie A au scris jurnaliștii spanioli de la AS, citați de italienii de la tuttomercatoweb.com .

FCSB, „mitraliată” după eșecul cu FK Auda: „La câți bani a băgat în ei, aștepți să dea lapte!”

La rândul său, Mastantuono ar avea de câștigat, deoarece ar primi la gruparea „viola” mai multe minute decât îi poate oferi Jose Mourinho pe Bernabeu.

Adolescentul argentinian este văzut la Real Madrid ca un diamant neșlefuit. Mastantuono era utilizat de Xabi Alonso ca titular la începutul sezonului trecut, însă și-a pierdut statutul rapid.

Un amical, un moment oportun pentru negocieri

Real Madrid și Fiorentina vor disputa un amical pe 1 august, ocazie cu care cele două cluburi pot negocia împrumutul.

De serviciile lui Franco Mastantuono mai sunt interesate Fulham, Real Sociedad, Sporting și Juventus.