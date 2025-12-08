Moldovenii au primit vizita giuleștenilor în ultimul meci al etapei #19 din sezonul regulat al Superligii României. FC Botoșani și Rapid au împărțit punctele la finalul celor 90 de minute.



Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor în vestiar după remiza cu Rapid: ”Meci ca între doi boxeri”



Leo Grozavu a vorbit după meci și a ținut să puncteze faptul că în vestiar și-a lăudat elevii. Antrenorul lui FC Botoșani a descris meciul ca o luptă între doi boxeri și s-a bucurat că echipa sa poate ține pasul cu coloșii din Superliga.



”E cam mult spus spectaculos, dar a fost un meci cu ritm, între două echipe ca doi boxeri. Rapid a avut ocaziile mai mari, dar să nu uităm cum am început noi campionatul şi ne-au lipsit patru jucători.



În vestiar, băieţilor le-am spus jos pălăria pentru atitudine şi felul în care s-au dăruit, au jucat cu o echipă care e la alt nivel. Am făcut o partidă de atitudine foarte bună.



Ne trebuie mai multă linişte, viziune, dar n-am ce spune. Suntem pe locul secund după 19 etape şi reuşim să ţinem piept unor echipe cu jucători valoroşi, unor cluburi de tradiţie, atunci nu ai cum să nu fii mulţumit. Aioani a fost în formă azi.



Avem o problemă mare după ce Ilaş a ieşit din echipă şi jucătorul under ne dezechilibează echipa. Atacantul central era singurul care putea fi introdus.

Într-o altă poziţie, jucătorul under putea produce un dezechilibru, iar ceilalţi au echilibrat bine terenului, în apărare, în benzi”, a spus Leo Grozavu.

