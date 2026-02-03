VIDEO Dorin Rotariu, încă un gol de colecție în Turcia! Iğdır a nenorocit-o pe Antalyaspor în Cupă

Dorin Rotariu, încă un gol de colecție în Turcia! Iğdır a nenorocit-o pe Antalyaspor în Cupă Stranieri
Cătălin Parfene
Fostul internațional român evoluează acum în liga a doua turcă.

Dorin Rotariuantoine conteIgdir FKAntalyasporTürkiye Kupası
Iğdır FK, echipă din 1. Lig (divizia secundă), a demolat-o astăzi pe Antalyaspor din Süper Lig într-un meci din grupele Cupei Turciei, scor 6-0!

Printre marcatorii gazdelor s-a aflat și internaționalul român Dorin Rotariu (30 de ani, 10 selecții și un gol între 2016 și 2019).

Fostul jucător al lui Dinamo și FCSB a înscris pentru 4-0, în minutul 31, după o fază pe care a inițiat-o de la mijlocul terenului și pe care a finalizat-o minunat.

Rotariu a evoluat primele 60 de minute, fiind schimbat când scorul era deja 5-0, și are trei goluri în cele cinci meciuri jucate în actuala ediție din Türkiye Kupası (al doilea, în 2-2 cu Aliaga FK din decembrie anul trecut, l-a marcat de la 25 metri, direct la vinclu).

Pentru Iğdır au mai marcat Antoine Conte (13 și 25), Aaron Suarez (16), Özder Özcan (50) și Gianni Bruno (86).

Antoine Conte, autorul dublei, este fostul fundaș al Universității Craiova, titular în naționala Guineei.

Fotbalistul născut în Franța, campion în Ligue 1 în 2013 cu PSG, a marcat în urma unor faze fixe, prima dată după un corner, a doua oară după o lovitură liberă.

Clasamentul din Grupa B din Cupa Turciei

Foto: Iğdır FK

