Finanțatorul moldovenilor nu a rămas, însă, până la final. A plecat imediat după ce și-a primit premiul pentru a fi prezent la meciul dintre FC Botoșani și Rapid (0-0). A rămas, însă, fratele său, Constantin Iftime, care a acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro.



Scriitor de meserie, fratele mai mare al patronului de la FC Botoșani crede cu tărie că echipa lui Leo Grozavu poate câștiga titlul în acest sezon. Ar fi, poate, cea mai mare surpriză din ultimii 15 ani din fotbalul românesc, de la titlul cucerit de Oțelul Galați în sezonul 2010-2011, cu Dorinel Munteanu antrenor.



Botoșaniul are toate argumentele să spere la titlu. Se menține de etape bune în zona locurilor fruntașe, iar acum este la două puncte de primul loc, ocupat de Rapid, cu 11 etape înainte de finalul sezonului regulat.



Constantin Iftime: ”Valeriu a fost mai bun ca mine la fotbal”



O asemănare izbitoare cu fratele dumneavostră! Sunteți fratele mai mic sau fratele mai mare?



Eu sunt fratele lui mai mare. Noi semănăm cu tatăl nostru. Pesemne că am stat și mult împreună, am fost la școala generală, liceu, facultate împreună. Am stat în aceiași cameră. El a făcut zona reală, cum se spune, a făcut Politehnica. Eu am făcut literatura, eu sunt scriitor, am studiat jurnalismul. Este o calitate deosebită la Valeriu de a se adapta și de a construi în orice domeniu pe care-l face. Eram redactor-șef a unei reviste studențești, când eram student, iar Valeriu a scris o cronică de meci la Politehnica Iași, în stilul lui Fănuș Neagu. Pe lângă faptul că el face și constriește în fotbal, face mult mai mult. Poate să fie un om al momentului.



Sunteți și dumneavoastră un împătimit al fotbalului?



Mie-mi place fotbalul. Am jucat fotbal de mic, Valeriu a fost mai bun ca mine la fotbal. Eu am stat mult și am citit, n-am prea avut eu chef. Am un fiu care acum e la Sorbona în anul trei, la facultate și l-am dus la fotbal, la Dinamo, pentru a-l face mai adaptat, mai comunicativ cu ceilalți. Și acum fac sport cu el în fiecare seară. El la Paris, eu la București, pe WhatsApp, o jumătate de oră, înainte de a se culca.



Prin video?



Prin video, normal. Ne privim, facem haltere. El are acolo scule, am și eu acasă. Fac sport.



”Eu cred că este an de titlu la Botoșani”



Sunteți o prezență obișnuită la meciurile lui FC Botoșani?



Sunt un împătimit al fotbalului. Eu am fost cu el alături de când a promovat echipa în C, apoi în B și apoi în A. Eu sunt mai arzător, mă exprim, sunt pătimaș, sunt vulcanic. De multe ori, chiar greșesc.



Fratele dumneavoastră vă ascultă sfaturile?

Valeriu este un tip care știe să asculte. Nu doar pe mine, ascultă pe toată lumea, dar Valeriu este un om foarte rațional și construiește. Va fi, cred eu, un om al momentului. Momentul lui nu a fost realizat.



E an de titlu la FC Botoșani?

Da, eu cred că este un an de titlu. Este o echipă extraordinar de frumoasă. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai frumoase echipe pe care le-am avut în fotbalul românesc. Fotbalul este făcut pentru spectacol, trebuie să aibă și oameni de tehnică. E o echipă care nu stă cu spatele la poarta adversarului, ci face ca în campionatele străine, stă cu fața spre poarta adversarului și e atentă la oamenii care dau bani pentru spectacolul fotbalului.

