Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă, de la ora 17:00, în etapa cu numărul 20. În turul sezonului regulat al Superligii României, FC Botoșani a învins-o cu 3-1 pe FC Argeș.



Partida va avea loc pe stadionul ”Orășenesc” din Mioveni și va fi arbitrat de Florin Andrei. Imre-Laszlo Bucsi și Mihăiță Necula vor fi tușierii. La VAR a fost delegat Sebastian Colțescu, care va fi ajutat de Cristina Trandafir.



Răzvan Negară va fi arbitrul de rezervă, iar Adrian Vidan, observatorul arbitrilor.



FC Argeș - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 17:00 | Se întâlnesc surprizele campionatului!



În clasament, FC Botoșani se află pe locul 2 cu 37 de puncte. După 19 etape, echipa pregătită de Leo Grozavu a bifat 10 victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și două înfrângeri.



De cealaltă parte, FC Argeș ocupă locul 5 cu 33 de puncte. 10 victorii, trei rezultate de egalitate și șase eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Bogdan Andone.

