Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a recunoscut deschis, la finalul partidei cu giuleștenii, că își dorește ca FCSB să prindă "trenul" de play-off.



„Da. Eu mi-aș dori ca FCSB să se califice în play-off. La Botoșani am o rețetă formidabilă la bileterie. Simplu! [...] Eu zic că [la FCSB] e un grup de antrenori, nu știu... Nu vorbim de cei de la stadion, vorbim de cel de acasă. Nu e atent... Eu zic că e păcat.

"La Botoșani am o rețetă formidabilă"

Eu vreau să îi bat, îmi doresc! Eu nu sunt... rivalul meu nu e FCSB. Sigur că aș vrea să îi bat, sigur că avem șanse să fim acolo în primii trei, dar FCSB-ul e o echipă frumoasă. În fond, ea joacă fotbal, nu vine să stea în apărare ca să ia un punct.



La stadionul ăsta? Păi dați-vă seama, sunt 4.000 de plătitori, ori 50 de lei biletul, maxim. Da, da, da. Atât. 40.000 de euro. Bun, nu e mult, dar e mai bine decât la meciul cu Hermannstadt, când am dat bani de acasă... Aduc bani de la mine ca să plătesc arbitrajul sau să plătesc organizarea", a spus Valeriu Iftime la Digisport.



FC Botoşani are o singură victorie în ultimele cinci etape, trei egaluri şi un eşec. Rapid a pierdut un singurul meci din ultimele nouă etape, având şase victorii şi două egaluri. În tur, Rapid s-a impus cu 2-1.

