Le-au dat TEROARE! Spaniolii spun ca nu mai vin in Romania de frica fanilor! Cortacero declara iar razboi: "Tot ce semneaza DDB e ilegal!"

Pablo Cortacero insista ca banii vor veni la inceputul saptamanii si ca situatia de la Dinamo va reintra in normal.

Patronul din acte al clubului sustine ca el le-a cerut colegilor sai spanioli sa nu revina la Bucuresti pentru un timp, din cauza amenintarilor pe care le-au primit. De asemenea, Cortacero spune ca Serdean e in continuare presedinte si ii ataca pe fanii-actionari. Presedintele Consiliului de Administratie numit de ei, Constantin Eftimescu, "n-are drept de semnatura", tipa Cortacero!

"La Registrul Comertului, eu sunt presedintele lui Dinamo si Eftimescu nu poate semna in numele lui Dinamo. Dorin nu e dat afara din club, cand dai afara un om trebuie sa-i dai preaviz. Daca nu mai vine la club, este pentru ca a fost amenintat. A mers si a denuntat totul la politie. Cum poate sa mai mearga acolo? Astept sa intre banii ca sa ne mutam la noile birouri si sa schimbam totul.

Collado si Couto nu s-au mai intors in Romania din acelasi motiv, au fost amenintati. Le-am spus sa nu revina pana nu intra banii, ca sa nu fie in pericol. Toata lumea e amenintata. Chiar si persoana pe care o aveam de incredere in Romania, Marius Iorga, n-a mai fost lasata la Saftica. Marius e foarte muncitor, mergea in fiecare zi la antrenamente fara sa fie platit, era neplatit de 5 luni si nu l-au mai lasat sa intre saptamana asta", a spus Cortacero pentru Fanatik.