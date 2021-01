BREAKING NEWS | Bomba de la miezul noptii! Cortacero anunta ca A FACUT PLATA si spune ca a refuzat 3 oferte de a vinde clubul: "Sigur intra banii, sunt deja plecati din banca!"

Pentru a 15-a oara, Cortacero asigura ca a facut plati catre Dinamo si ca problemele financiare vor deveni in curand doar amintiri urate.

Spaniolul spune ca banii promisi la ultima sedinta a Consiliului de Administratie trebuie sa intre in club de pe o zi pe alta. Cele 5 milioane de euro ar trebui sa-i asigure lui Dinamo linistea pana la finalul campionatului.



"Au fost intarzieri din diferite circumstante economice, am avut niste afaceri care s-au amanat din cauza Covid-19, din cauza unei multimi de lucruri care nu au iesit asa cum le-am planificat sau cum mi le-am dorit. Nu e nimic ascuns in spatele meu, nimic intunecat, nu exista absolut nimic! Incercam sa facem lucrurile bune in ultimul ceas. Nu e nimeni interesat sa duca Dinamo in faliment. Daca nu as fi fost sigur ca am bani, as fi fost primul care spunea ca pleaca si lasa clubul altcuiva", si-a inceput Cortacero discursul in Fanatik.

Ibericul nu vrea s-o lase pe Dinamo pe mana DDB si sustine ca actele semnate de reprezentantii fanilor sunt ilegale. Cortacero da si numele bancii la care vor intra banii transferati din Londra: "Stiu ca sunt intarzieri, dar s-a facut si o majorare de capital, vor intra banii, s-au prezentat documente conform carora banii au fost transferati, dar si ce fond de investitii este in spatele meu. Transferul s-a facut pe 20 ianuarie si banii ar fi trebuit sa intre deja la First Bank.

Atunci cand vor intra, voi scoate un document si o sa anunt. Depinde debanca. In fiecare zi se verifica daca au intrat sau nu. Nu e asa usor sa intre banii in Romania, dar transferul e facut. Banii vin de la o banca din Londra. Nu cred ca vor fi probleme. Nu e posibil sa nu vina banii. Trebuie platiti oamenii cat mai repede. Trebuie sa platim pe toata lumea".

Cortacero a refuzat 3 oferte pentru a ceda pachetul de actiuni de la Dinamo: "Am avut oferte pentru Dinamo din Turcia si din Arabia Saudita, a vrut si DDB actiunile. Dar nu voi vinde clubul, chiar daca ofertele erau bune din punct de vedere financiar. Am spus ca clubul nu e de vanzare. Noi nu vrem sa falimenteze Dinamo. Vreau sa intre banii si sa se vorbeasca de acum doar de fotbal".