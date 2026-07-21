Adrian Caragea (20 de ani) se numără printre jucătorii care vor pleca de la Dinamo în această vară. Jucătorul pe care ”câinii” l-au transferat în urmă cu doi ani de la Sassuolo nu intră în planurile lui Nuno Campos, astfel că acesta va fi pus pe liber.

Adrian Caragea și-a anunțat plecarea de la Dinamo

La scurt timp după ce Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea, Adrian Caragea a postat un mesaj de ”adio” pe rețelele de socializare pentru club și fani.

„Mulțumesc, Dinamo, pentru această etapă din cariera mea. Le mulțumesc colegilor, staff-ului și tuturor cel care m-au apreciat”, a scris Caragea.

„Fiecare pas își are rostul lui. Drumul continuă cu aceeași credință”, a mai transmis jucătorul de bandă.

În cei doi ani petrecuți la Dinamo, Adrian Caragea a bifat 35 de partide sub comanda lui Zeljko Kopic, reușind să marcheze două goluri.

Dinamo, în această perioadă de mercato

Antrenor - Nuno Campos (nou)

Veniri - Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Ianis Doană (CSM Reșița / 25.000 euro), Dario Benavides (La Louviere / gratis), Yacine Bourhane (Aris Limassol / gratis), Oliver Hintsa (Sogndal / gratis), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Ștefan Opriș (FCU Cluj / gratis), Tudor Alistar (CSM Ceahlăul / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo), Vadym Kyrychenko (CS Dinamo)

Plecări - Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore (FCSB / gratis), Matei Marin (ASA Tg. Mureș / gratis), Kennedy Boateng (Al Fateh / gratis), Georgi Milanov (Botev Plovdiv / gratis), Antonio Bordușanu (CSM Slatina / gratis), Valentin Dumitrache (Chindia / gratis), Jordan Ikoko, Luca Bărbulescu, Costin Amzăr (contracte reziliate), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Adriano Manole (Ștefăneștii de Jos / împrumutat), Ianis Doană (Știința Poli Timișoara / împrumutat)