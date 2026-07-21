Dănuț Lupu, fostul internațional, urmărește atent tot ce se întâmplă în campionatul nostru și crede că lupta la titlu din noul sezon se va da între FCSB și Universitatea Craiova.

Fosta campioană a României nu vrea să mai repete greșeala din sezonul precedent, când a ratat în premieră prezența în play-off, și a făcut deja câteva transferuri spectaculoase cu care își anunță candidatura la titlu.

Dănuț Lupu: ”Gigi le va face viața grea”

„Eu zic că anul ăsta bătaia se va da între Universitatea Craiova și FCSB. TRebuie să recunoaștem că FCSB-ul s-a întărit, nu cred că vor mai face greșeala pe care au făcut-o anul trecut”, a spus Dănuț Lupu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

În plus, Lupu merge pe mâna lui Gigi Becali și este de părere că patronul de la FCSB știe ce are de făcut, după sezonul dezamăgitor încheiat, în cele din urmă, cu o calificare spectaculoasă în cupele europene.

„Eu zic că anul ăsta, Gigi le va face viața grea la mulți. Gigi, ușor, ușor, din greșeli a învățat în fotbal. Anul trecut a învățat un lucru esențial, d-aia încearcă să aducă și jucători buni la FCSB”, a mai spus Lupu.

FCSB - Auda în Conference League, joi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!

Joi de la ora 20:45, LIVE pe PRO TV și VOYO, FCSB și FK Auda din Letonia se întâlnesc în prima manșă din turul 2 preliminar din Conference League.

Dacă o elimină pe Auda, FCSB va întâlni în turul 3 preliminar câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).