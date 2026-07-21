Destinație surpriză pentru fostul mijlocaș al FCSB: va fi antrenat din nou de Charalambous și Pintilii

Destinație surpriză pentru fostul mijlocaș al FCSB: va fi antrenat din nou de Charalambous și Pintilii Stranieri
SPORT.RO
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Elias Charalambous și Mihai Pintilii refac nucleul de la FCSB în Grecia, obținând semnătura lui Adrian Șut pentru echipa lor, Levadiakos.

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Cei doi tehnicieni continuă să transfere fotbaliști alături de care au colaborat în România. Potrivit sportal.gr, Adrian Șut a acceptat propunerea foștilor săi antrenori de a se alătura proiectului de la Levadiakos. Acesta devine al doilea jucător român adus la formația elenă în actuala perioadă de mercato, după transferul lui Alexandru Pantea.

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A refuzat întoarcerea în campionatul intern

Înainte de a alege destinația din Grecia, mijlocașul s-a aflat în atenția mai multor cluburi. Presa din Golf a menționat recent un interes din partea formației Al-Shabab pentru transferul fotbalistului pe care Al-Ain plătit suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l achiziționa de la FCSB.

Gigi Becali l-a vrut înapoi la FCSB, însă jucătorul a exclus varianta unei reveniri în fotbalul românesc. Motivul principal este legat de aspectul financiar, mijlocașul beneficiind în prezent de un salariu anual care se ridică la un milion de euro.

Parteneriatul dintre Elias Charalambous și Mihai Pintilii a adus performanțe notabile pe banca celor de la FCSB. Cei doi au condus echipa spre câștigarea ultimelor două titluri de campioană și a două Supercupe, obținând totodată o calificarea până în optimile de finală ale Europa League.

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