Adio, Dinamo! Under-ul preferat al lui Zeljko Kopic pleacă din Ștefan cel Mare

„Câinii” vor rămâne la Kielce până pe 2 iulie și vor disputa trei meciuri amicale, împotriva formațiilor Gornik Leczna, Motor Lublin și Omonia Nicosia.

Printre absenții din lotul deplasat în Polonia se numără și Adrian Caragea, unul dintre tinerii care au primit încredere din partea fostului antrenor Zeljko Kopic în sezonul trecut.

Adio, Dinamo! Adrian Caragea va fi împrumutat

Potrivit GSP, lipsa lui Caragea din cantonament nu este întâmplătoare. Părțile ar fi ajuns la concluzia că un împrumut reprezintă cea mai bună soluție pentru dezvoltarea sa.