Adio, Dinamo! Under-ul preferat al lui Zeljko Kopic pleacă din Ștefan cel Mare

Adio, Dinamo! Under-ul preferat al lui Zeljko Kopic pleacă din Ștefan cel Mare Superliga
SPORT.RO
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Dinamo a plecat joi, 18 iunie, în cantonamentul de vară din Polonia.

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„Câinii” vor rămâne la Kielce până pe 2 iulie și vor disputa trei meciuri amicale, împotriva formațiilor Gornik Leczna, Motor Lublin și Omonia Nicosia.

Printre absenții din lotul deplasat în Polonia se numără și Adrian Caragea, unul dintre tinerii care au primit încredere din partea fostului antrenor Zeljko Kopic în sezonul trecut.

Adio, Dinamo! Adrian Caragea va fi împrumutat

Potrivit GSP, lipsa lui Caragea din cantonament nu este întâmplătoare. Părțile ar fi ajuns la concluzia că un împrumut reprezintă cea mai bună soluție pentru dezvoltarea sa.

Cotat la 450.000 de euro de site-urile de specialitate, Caragea a fost unul dintre jucătorii under utilizați frecvent de Zeljko Kopic. Wingerul a ajuns la Dinamo în vara anului 2024 de la Sassuolo.

În sezonul recent încheiat, fotbalistul de 20 de ani a bifat 19 apariții în toate competițiile, dintre care 16 în SuperLigă și trei în Cupa României.

Cele două goluri marcate au venit în competiția KO și reprezintă singurele sale contribuții ofensive în tricoul formației din Ștefan cel Mare.

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