GALERIE FOTO Iubita lui Yamal a spus lucrurilor pe nume după mesajul de hărțuire online apărut la finalul Cupei Mondiale

Iubita lui Yamal a spus lucrurilor pe nume după mesajul de hărțuire online apărut la finalul Cupei Mondiale Stiri
SPORT.RO
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Iubita lui Lamine Yamal, Inés García, a reacționat după ce un text fals a fost distribuit masiv pe internet.

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Iubita lui YamalCupa MondialaInes Garcia
Din articol

În urma finalei Cupei Mondiale, câștigată de Spania în fața Argentinei, Inés García a ajuns în centrul atenției pe platformele online. Popularitatea ei a explodat, adunând peste un milion și jumătate de noi urmăritori pe Instagram, însă această expunere masivă a atras și apariția unor profiluri false.

În ultimele ore, un text lung a început să circule intens pe platforma X. Prin intermediul acelui mesaj, presupusa Inés denunța hărțuirea din mediul online și apela la empatia publicului, folosind formulări precum „în spatele acestui cont este cineva care simte, care plânge” și cerând „un pic de umanitate”. Postarea a adunat mii de distribuiri, însă Inés García a ieșit public și a dezvăluit că acel cont nu-i aparține.

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Fără cont pe platforma X

Pentru a tăia din rădăcină dezinformarea, creatoarea de conținut a publicat un scurt material video pe contul ei de Instagram, unde a negat categoric veridicitatea acelui mesaj.

„Bună! Singurele mele conturi oficiale sunt acesta de pe Instagram și @inesitii pe TikTok. Restul sunt false, la fel ca toate informațiile publicate de conturi care nu îmi aparțin. Am mai spus că nu am Twitter. Vă mulțumesc!”, a transmis tânăra.

Inés a încheiat cerându-le fanilor să-i urmărească activitatea doar pe canalele ei verificate, fără a da crezare conturilor false apărute peste noapte.

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