În urma finalei Cupei Mondiale, câștigată de Spania în fața Argentinei, Inés García a ajuns în centrul atenției pe platformele online. Popularitatea ei a explodat, adunând peste un milion și jumătate de noi urmăritori pe Instagram, însă această expunere masivă a atras și apariția unor profiluri false.

În ultimele ore, un text lung a început să circule intens pe platforma X. Prin intermediul acelui mesaj, presupusa Inés denunța hărțuirea din mediul online și apela la empatia publicului, folosind formulări precum „în spatele acestui cont este cineva care simte, care plânge” și cerând „un pic de umanitate”. Postarea a adunat mii de distribuiri, însă Inés García a ieșit public și a dezvăluit că acel cont nu-i aparține.