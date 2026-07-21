Mijlocaşul internaţional belgian Amadou Onana, de la clubul englez Aston Villa, a fost operat marţi la Lyon pentru o ruptură a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului drept şi va fi indisponibil timp de nouă luni, potrivit unor surse medicale.

Amadou Onana va lipsi nouă luni, după accidentarea de la Mondial

Jucătorul în vârstă de 24 de ani, care a evoluat şi la Hamburg (2020-2021), Lille (2021-2022) şi Everton (2022-2024), îşi va continua recuperarea sub supravegherea echipei medicale a clubului său, Aston Villa.

Amadou Onana, care are 33 de selecţii (1 gol) la naţionala Belgiei, unde este unul dintre jucătorii-cheie alături de Romelu Lukaku, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne şi Thibault Courtois, a ieşit accidentat pe 7 iulie la Seattle, după douăzeci de minute de joc, în meciul din optimile de finală câştigat de „Diavolii Roşii” împotriva Statelor Unite (4-1).

Selecţionerul Rudi Garcia se temea atunci de „o accidentare gravă”, scrie News.ro.

Intervenţia chirurgicală a fost efectuată la Spitalul privat Jean-Mermoz din Lyon de către doctorul Bertrand Sonnery-Cottet.