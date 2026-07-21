Argentinienii visează la doi Messi la Cupa Mondială 2030

Argentinienii visează la doi Messi la Cupa Mondială 2030 CM 2026
SPORT.RO
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Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale 2026 cu Spania cu scorul de 0-1. Ferran Torres a marcat golul care i-a adus Furiei Roja trofeul în prelungiri.

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Lionel MessiArgentinaSpaniaCupa Mondiala 2030
Din articol

După meci, s-au petrecut scene revoltătoare, Leandro Paredes s-a luat la bătaie cu fotbaliștii spanioli, însă au avut loc și momente emoționante.

Fanii speră ca Lionel Messi și fiul său Thiago să joace împreună la Cupa Mondială 2030

  • Rodri messi
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Unul dintre acestea l-a avut în centrul atenției pe Lionel Messi. Legendarul fotbalist a fost surprins plângând în timp ce un întreg stadionul îi scanda numele. 

Cel mai probabil, pentru Leo Messi, această ediție a Campionatului Mondial a fost ”ultimul dans”. Câștigătorul a opt Baloane de Aur și-a anunțat deja plecarea de la naționala Argentinei, însă fanii naționalei Albiceleste nu încetează să spere.

Suporterii argentinieni le-au cerut lui Messi și lui Scaloni să continue la echipa națională, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. 

Marca vine însă cu o ipoteză cel puțin interesantă. În 2030, la ediția de centenar a Mondialului, Thiago Messi, fiul cel mare al lui Leo, va împlini vârsta de 18 ani, iar fanii speră ca, dacă Thiago continuă să progreseze în ritmul actual, Messi va putea împărți vestiarul cu fiul său la următorul Mondial.

În momentul de față, Thiago Messi este legitimat la Inter Miami, acolo unde evoluează și tatăl său, iar fiul fotbalistului impresionează la nivel de copii și juniori.

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