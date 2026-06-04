Valentin Dumitrache (23 de ani), atacantul pe care Dinamo l-a împrumutat în sezonul precedent la Metalul Buzău, va evolua pentru Chindia în următoarea stagiune.

Acesta a fost prezent pe stadionul din Constanța la returul barajului de menținere/promovare dintre Farul, una dintre echipele la care a crescut, și Chindia Târgoviște, decis la loviturile de departajare, după 3-3 și 1-1 în cele două manșe. Acolo, fosta campioană s-a impus cu 4-2, astfel că și-a asigurat locul în prima ligă în sezonul următor.

Valentin Dumitrache a semnat cu Chindia pentru următorii doi ani

Dumitrache a fost transferat de Dinamo încă din 2024, de la Farul, iar împrumutul la Chindia va fi al treilea pentru atacantul care a mai evoluat pentru CS Afumați și Metalul Buzău.

„Bine ai venit, Valentin Dumitrache! Chindia Târgovişte anunță semnarea unui contract pe 2 ani cu atacantul Valentin Dumitrache. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani vine de la Dinamo.

În ultimele două sezoane, a fost împrumutat la Metalul Buzău şi Afumați. Anterior, jucase pentru Farul, Gloria Buzău şi Clinceni. Vali are două selecții în naționala U20 a României. Îi urăm mult succes la Târgovişte!”, a transmis Chindia.

Vali Dumitrache: ”Vreau să am șansa să fac pregătirea cu Dinamo”

În toamna anului 2025, Vali Dumitrache spunea într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro că își dorește să facă pregătirea de vară sub comanda lui Zeljko Kopic. Ar fi vrut o șansă de a demonstra că merită să rămână la clubul de care aparține.

”Sper să am șansa să fac pregătirea cu ei. Și, după, să decidă ei dacă fac față sau nu. Eu vreau să demonstrez. Sezonul ăsta o să mă pregătesc foarte bine și sunt sigur că o să fac față cu brio. Obiectivul meu e să mă întorc în Superliga.

Sper ca Metalul să fie rampa mea de lansare în prima ligă. Sau, de ce nu, să promovăm și să merg cu Metalul. Pare greu, la prima vedere, dar știu ce echipă avem și cunosc și Liga 2 destul de bine. E al treilea sezon și chiar cred că putem”, spunea Dumitrache, într-un interviu acordat pentru Sport.ro.