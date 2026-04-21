Dinamo trece la treabă! Ce jucător vrea să transfere în vară

Sezonul de Superliga se va încheia curând, iar cluburile se gândesc de acum ce mutări vor face pentru întrecerea 2026-2027.

Dinamo i-a transferat în iarnă pe Valentin Țicu, Matteo Duțu sau Ianis Târbă, însă conducerea a fost destul de criticată de fani pentru că nu a reușit să găsească și un atacant de calitate care să îi ofere mai multe soluții lui Zeljko Kopic în partea a doua a sezonului.

Acum, pentru vară, bucureștenii au anunțat deja că au găsit un fundaș central care să se alăture echipei din sezonul următor. Evident, vor urma și alte transferuri, dar sunt șanse mari ca Dinamo să bifeze și câteva plecări importante în vară.

Dinamo caută atacant! 

Reamintind, câțiva jucători experimentați își vor încheia contractele la finalul actualului sezon: Kennedy Boateng (29 de ani), titularul de pe postul de fundaș central, va pleca în mod sigur de la Dinamo la finele acestui sezon, iar la acest capitol mai sunt, se pare, nume precum Eddy Gnahore (32 de ani), Jordan Ikoko (32 de ani) sau Georgi Milanov (34 de ani).

Din informațiile Sport.ro, Dinamo caută de acum un atacant pe care să îl aducă în vară, fiind multe discuții la nivel intern legate de faptul că jucătorii din față nu dau randament la nivelul așteptărilor. Chiar Kopic ar fi nemulțumit de acest detaliu, iar statisticile nu pot decât să îi confirme opinia.

Francezul Mamoudou Karamoko (26 de ani) are șase goluri și o pasă decisivă în 27 de partide, Alexandru Pop (26 de ani) are cinci reușite și două pase de gol în 35 de jocuri, iar evoluțiile de până acum ale lui George Pușcaș (30 de ani) nu pot fi încadrate într-o anumită notă.

Atacanții lui Dinamo nu au dat randamentul așteptat 

Sport.ro a aflat că oamenii din conducere și din stafful tehnic, acesta din urmă dacă va rămâne neschimbat din vară, deși plecarea lui Kopic e posibilă și chiar realizabilă în procente importante, consideră că Pușcaș poate fi motorul principal din atac, să ofere randamentul așteptat de fani și nu numai.

Însă, site-ul nostru a aflat că se caută cel puțin un al doilea atacant, fiind șanse ca unul dintre Pop sau Karamoko să plece.

Dinamo simte că are probleme în special în față în acest play-off, iar unul din motive este reprezentat de modul în care a fost tratat compartimentul ofensiv.

Asta, chiar dacă bucureștenii nu au nici măcar cel mai slab raport al golurilor marcate în play-off, ba din contră! Cele șase reușite de până acum plasând formația lui Kopic pe 2 în acest clasament, după liderul Universitatea Craiova, care are 10 reușite.

Cătălin Cîrjan e căpitanul lui Dinamo / Foto: Sport Pictures
Zeljko Kopic / Foto: Sport Pictures
