Avertismentul lui Filipe Coelho înaintea confruntării cu Levski Sofia din Liga Campionilor

Înainte confruntării, Filipe Coelho a evidențiat forța adversarilor, atrăgând atenția asupra investițiilor făcute de formația din Bulgaria. „Va fi un meci foarte dificil. Este cea mai puternică echipă pe care am întâlnit-o până acum în acest an, așa că trebuie să fim la cel mai înalt nivel dacă vrem să obținem un rezultat bun” , a transmis antrenorul portughez, potrivit Digi Sport .

Obiectivul oltenilor

Deși echipa sa traversează o formă sportivă excelentă, fiind neînvinsă de trei luni, tehnicianul în vârstă de 45 de ani încearcă să-și țină jucătorii concentrați meci de meci.

„Nu ne gândim prea mult la asta. Pentru noi contează doar meciul de mâine. Acest aspect nu este important acum. Trebuie să ne pregătim cât mai bine și să încercăm să câștigăm astfel de partide. Ei au foarte multe puncte forte. Și noi credem că avem anumite atuuri pe care le putem valorifica. Dacă ne facem jocul și punem în practică ceea ce am pregătit, cred că putem câștiga.

Este o plăcere să fim prezenți aici și să reprezentăm România în astfel de meciuri. Reprezentăm o țară, nu doar Craiova, iar acest lucru este foarte important pentru noi”, a mai explicat Coelho.

Universitatea Craiova a avansat în această fază a competiției după ce a eliminat-o pe ML Vitebsk, campioana din Belarus, cu un scor general de 5-1. Manșa retur cu Levski Sofia este programată miercurea viitoare, tot de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.