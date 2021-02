Jucatorul propus lui Becali nici NU VREA sa auda de FCSB: "Nu ar fi bine sa merg la alta echipa din Romania!" Motivul refuzului 

Hervin Ongenda (25 ani) este unul dintre jucatorii de baza ai lui Botosani!

Jucatorul revenit la Botosani in toamna anului trecut, dupa o experienta scurta in Italia, la Chievo este unul dintre jucatorii pe care Marius Croitoru se bazeaza in echipa sa.

Ongenda a vorbit despre provocarea de la Botosani, dar si despre posibilitatea unui transfer la FCSB, dupa ce patronul echipei, Valeriu Iftime a spus ca urmatoarea destinatie a sa ar trebui sa fie FCSB.

Atacantul a marturisit ca nu vrea sa joace la o alta echipa din Romania in afara de Botosani.

"Pentru mine, cred ca ar fi bine sa plec din nou in strainatate, sa nu merg la alta echipa din Romania. Cand am venit in Romania am spus ca voi juca doar la FC Botosani. Mi-ar placea sa joc in Spania, din nou in Italia, Franta, poate chiar si in Anglia.

Nu exista un secret pentru forma noastra buna, doar jucam bine. Acum jucam exact cum ne dorim. Sunt bucuros ca m-am intors la Botosani, cunosc echipa, cunosc oamenii din jurul echipei, asta a contat foarte mult in alegerea mea", a spus Ongenda pentru Digi Sport.

In acest sezon, jucatorul trecut pe la Paris Saint-Germain a jucat 19 meciuri in toate competitiile pentru Botosani, inscriind un gol.