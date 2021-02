P-asta nici macar Becali nu a facut-o! Patronul Bresciei a coborat din tribuna si a condus echipa in meciul cu Cremonese! Imaginea care va face inconjurul lumii

La meciul din Serie B dintre Brescia si Cremonese s-a petrecut un eveniment care aduce aminte de Liga 1.

Massimo Cellino, proprietarul Bresciei, a coborat pe banca si a dat indicatii jucatorilor la scorul de 2-1 pentru Cremonese. Cellino este recunoscut in Italia pentru stilul sau non conformist si pentru faptul ca intervine de foarte multe ori in viata echipei.

Interventia lui Cellino nu a ajutat insa, iar tabela a ramas nemodificata pana la final. Dupa aceasta infrangere, Brescia, care a retrogradat sezonul trecut din Serie A se afla doar pe locul 14 in liga secunda, mai aproape de retrogradare decat de promovare.

Massimo Cellini este fostul presedinte al lui Leeds United. El a plecat de pe Elland Road in 2017 si a devenit presedintele Bresciei, fiind de asemenea proprietarul clubului.

In trecut Cellino a mai detinut si pe Cagliari si a fost vicepresedintele Serie A. El a fost chiar denumit 'Mancatorul de antrenori' pentru ca a schimbat nu mai putin de 36 de antrenori in 22 de ani la clubul din Sardinia.