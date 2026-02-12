Universitatea Craiova este lider, cu 50 de puncte, urmată de Rapid și Dinamo, ambele cu 49. FC Argeș are 43, iar FC Botoșani și U Cluj câte 42.

Sub linia play-off-ului se află CFR Cluj, cu 41 de puncte, și FCSB, cu 40. Orice pas greșit poate răsturna clasamentul.

În acest context, Grigore Sichitiu, fost președinte în Giulești, a criticat dur lotul Rapidului și l-a vizat direct pe Elvir Koljic.

Fostul conducător de la Rapid a pus „tunurile” pe Koljic: „E expirat!”

„Rezultatele sunt peste valoarea lotului. Rapid nu are un jucător care să organizeze jocul la mijloc. Sunt muncitori, dar nu au un coordonator. În atac, nu există un vârf de careu. Koljić este expirat. Dobre are 13 goluri, iar Koljić trei sau patru. Nu se poate”, a spus Sichitiu la Sport Total FM.

Bosniacul a fost adus de la Universitatea Craiova pentru 100.000 de euro. În acest sezon are 24 de meciuri, cinci goluri și două pase decisive. În total, pentru Rapid a strâns 36 de partide, șapte goluri și două assist-uri.

Koljic are 301 meciuri în carieră, 88 de goluri și 26 de pase decisive. Cele mai bune cifre le-a avut la Universitatea Craiova, unde a marcat de 46 de ori în 168 de partide. A mai evoluat la FK Krupa, Borac Banja Luka, Lech Poznan și NK Triglav.