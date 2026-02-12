Cristian Romero ar putea părăsi echipa londoneză în vară, nemulțumit de situația clubului. Real Madrid și Manchester United monitorizează atent situația fundașului suspendat.

Real Madrid a intrat puternic în cursa pentru semnătura lui Cristian Romero, profitând de haosul instaurat la Tottenham Hotspur. Multipla câștigătoare a Ligii Campionilor caută să își întărească defensiva în perioada de mercato din vară și îl urmărește îndeaproape pe fundașul argentinian.

După ce și-a manifestat public frustrarea pe rețelele de socializare cu privire la campania de transferuri din iarnă, Romero se vede pus în fața unei noi schimbări majore: demiterea antrenorului Thomas Frank. Danezul a fost dat afară miercuri, după o serie neagră de rezultate care a culminat cu înfrângerea în fața lui Newcastle.

Șansă pentru Drăgușin în derby-ul cu Arsenal

Romero nu a putut ajuta echipa în ultimele meciuri din cauza problemelor disciplinare. Argentinianul și-a pierdut cumpătul în eșecul cu Manchester United, 0-2, când a primit cartonaș roșu pentru o intrare dură la Casemiro. Suspendarea de patru etape primită de titularul obișnuit i-a deschis ușa lui Radu Drăgușin.

Fundașul român a intrat pe teren în partida de marți cu Newcastle (1-2) și, cel mai probabil, va fi titular în centrul defensivei și duminică, în marele derby al nordului Londrei împotriva lui Arsenal.

Tottenham a ajuns pe locul 16 în Premier League, la doar cinci puncte de retrogradare, fără victorie în ultimele opt etape.

TyC Sports scrie că Real Madrid este conștientă de dorința lui Romero de a pleca la finalul sezonului, deși fundașul a semnat prelungirea contractului până în 2029.

Pe fir a intrat și Manchester United. Dacă o astfel de mutarea s-ar concretiza, Romero ar deveni primul jucător care se transferă permanent de la Tottenham la Manchester United după Dimitar Berbatov, în 2008.