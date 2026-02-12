Derby-ul Rapid – Dinamo se joacă sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30, pe Arena Națională, iar biletele au fost puse în vânzare de către „gazde”.
Prețul biletelor pentru Rapid – Dinamo
Cel mai scump bilet ajunge la 450 de lei în Zona VIP Experience, iar cel mai ieftin este de 20 de lei la Peluza Nord Inel 3.
- Peluza Nord Inel 1 – 30 de lei
- Peluza Nord Inel 2 – 25 de lei
- Peluza Nord Inel 3 – 20 de lei
- Tribuna a II-a Inel 1 – 55 de lei
- Tribuna a II-a Inel 2 – 45 de lei
- Tribuna a II-a Inel 3 – 40 de lei
- Tribuna 2 – Inel 1 (Family Pack sect 117) 1 adult + 2 copii – 55 de lei
- Tribuna I (Inel 2) – 65 de lei
- Tribuna I (Inel 3) – 50 de lei
- Tribuna 0 (128 și 144) – 90 de lei
- Zona VIP 1 (sectoarele 132, 140) – 250 de lei
- Zona VIP 2 (130, 142) – 200 de lei
- Zona VIP 3 (127, 129, 131, 141, 143, 145) – 150 de lei
- Zona VIP Experience (134, 136, 138) – 450 de lei
Modalitatea de achiziționare
Biletele pot fi cumpărate atât online, cât și la casele de bilete în funcție de programul afișat de Rapid.
- Joi, 12.02 – 14:00 – 20:00 (Giulești), 14:00 – 18:00 (Gara de Nord)
- Vineri, 13.02 – 12:00 – 20:00 (Giulești), 10:00 – 18:00 (Gara de Nord)
- Sâmbătă, 14.02 – 12:00 – 20:00 (Giulești)
- Duminică, 15.02 – 12:00 – 20:00 (Giulești)
- Luni, 16.02 – 10:00 – 18:00 (Gara de Nord)
- Marți, 17.02 – 10:00 – 18:00 (Gara de Nord)
- Miercuri, 18.02 – 12:00 – 20:00 (Giulești)
- Joi, 19.02 – 12:00 – 20:00 (Giulești)
- Vineri, 20.02 – 10:00 – 18:00 (Gara de Nord)
- Sâmbătă, 21.02 – 12:00 – 21:15 (Arena Națională)