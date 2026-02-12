Derby-ul Rapid – Dinamo se joacă sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30, pe Arena Națională, iar biletele au fost puse în vânzare de către „gazde”.

Prețul biletelor pentru Rapid – Dinamo

Cel mai scump bilet ajunge la 450 de lei în Zona VIP Experience, iar cel mai ieftin este de 20 de lei la Peluza Nord Inel 3.

Peluza Nord Inel 1 – 30 de lei

– 30 de lei Peluza Nord Inel 2 – 25 de lei

– 25 de lei Peluza Nord Inel 3 – 20 de lei

– 20 de lei Tribuna a II-a Inel 1 – 55 de lei

– 55 de lei Tribuna a II-a Inel 2 – 45 de lei

– 45 de lei Tribuna a II-a Inel 3 – 40 de lei

– 40 de lei Tribuna 2 – Inel 1 (Family Pack sect 117) 1 adult + 2 copii – 55 de lei

(Family Pack sect 117) 1 adult + 2 copii – 55 de lei Tribuna I (Inel 2) – 65 de lei

– 65 de lei Tribuna I (Inel 3) – 50 de lei

– 50 de lei Tribuna 0 (128 și 144) – 90 de lei

– 90 de lei Zona VIP 1 (sectoarele 132, 140) – 250 de lei

(sectoarele 132, 140) – 250 de lei Zona VIP 2 (130, 142) – 200 de lei

– 200 de lei Zona VIP 3 (127, 129, 131, 141, 143, 145) – 150 de lei

(127, 129, 131, 141, 143, 145) – 150 de lei Zona VIP Experience (134, 136, 138) – 450 de lei

Modalitatea de achiziționare

Biletele pot fi cumpărate atât online, cât și la casele de bilete în funcție de programul afișat de Rapid.