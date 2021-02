"Stati ca am gresit schimbarea!" :)) Becali, show pe BANCA VIRTUALA in meciul cu Chindia! Bagat la pauza, Buziuc a iesit rapid din teren

Alex Buziuc a rezistat doar 33 de minute pe teren la FCSB - Chindia.

Trimis la pauza in locul lui Oaida, Buziuc nu l-a multumit pe Becali. Mai multe mingi gresite de fotbalistul adus de la Clinceni l-au convins pe patron ca alegerea tactica n-a fost cea mai inspirata. In locul lui Buziuc, pe gazon si-a facut aparitia pentru finalul jocului croatul Vukusic, revenit in lot dupa ce fusese lasat la Bucuresti la partida din deplasare cu Hermannstadt, etapa trecuta.

Buziuc are 18 aparitii in Liga 1 pentru FCSB in acest sezon. N-a reusit sa marcheze in campionat, dar a facut-o in preliminariile Europa League. Si acolo a strans doua jocuri.